Правозащитник Комсолев призвал россиян регистрировать самозанятость через «Мой налог»

Самозанятые граждане могут стать объектом интереса мошенников из-за особенностей своего налогового статуса и недостаточного понимания юридических и технических нюансов. Правозащитник и судья в отставке Владимир Комсолев рассказал ОТР о популярных схемах обмана и способах защиты.

Среди распространенных схем обмана — фальшивые предложения о работе или контрактах с высоким доходом за простые задачи. Правозащитник пояснил, что после отклика жертвы могут попросить зарегистрироваться на поддельном сайте, предоставить личные данные или внести предоплату.

Мошенники могут выдавать себя за работодателей или налоговые органы, требуя оплаты «гарантийного взноса», «страховки для контракта» или «налогов на будущий доход». В России самозанятых могут убеждать, что для работы с крупным заказчиком нужно заранее оплатить налог через поддельный сайт, похожий на nalog.gov.ru.

Для защиты от мошенничества Владимир Комсолев рекомендует проверять потенциальных работодателей или заказчиков на официальных порталах, внимательно изучать адреса сайтов и избегать предоставления личных данных без подписания официального договора.

Также важно использовать защищенные каналы связи, устанавливать приложения только из официальных магазинов и регистрировать самозанятость через «Мой налог» на сайте nalog.gov.ru. Регулярное обновление паролей и включение двухфакторной аутентификации помогут повысить безопасность аккаунтов.

Если возникли подозрения на мошенничество, следует немедленно прекратить общение и сообщить о злоумышленниках в полицию.