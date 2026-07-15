Православный священник Береговой допустил ношение доставшегося по наследству крестика

Доставшийся от предков нательный крест носить не запрещено. Об этом в беседе с RT рассказал православный священник Владислав Береговой.

По словам священнослужителя, обычно для крещения младенцу покупают маленький крест, который человек носит до конца своих дней и с которым «уходит». Как правило, этот символ веры не передается будущим потомкам.

«Обычно младенцу для крещения покупают маленький крестик. Ребенок его носит до 4—8 лет, после чего покупают другой», — поделился он.

Однако ношение старинной семейной реликвии допускается. Если изделие представляет высокую материальную ценность и передается из поколения в поколение на протяжении многих лет, его также можно надевать.

При этом заново освящать подобный крест не обязательно, так как сам по себе он уже является святыней. По желанию владельца любой батюшка может провести обряд повторно.