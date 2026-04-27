Православный активист Иванов завил, что карта желаний подменяет веру магией потребления

Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в интервью NEWS.ru раскритиковал популярную практику создания карт желаний. По его мнению, этот метод формирует потребительское отношение к жизни и незаметно подменяет веру в Бога магическим обрядом «притяжения» благ.

«Опасность не в картинках дома или машины, а в философии требования. Человек ставит себя в центр вселенной, а не уповает на волю Божию. Карта желаний превращает молитву в магический ритуал», — заявил Иванов.

Он подчеркнул, что с православной точки зрения источником всех благ является Господь, а не безличный космический закон.

«В молитве "Отче наш" мы просим: "Да будет воля Твоя", а карта желаний негласно провозглашает: "Да будет воля моя". Это подмена Бога самим собой», — резюмировал общественный деятель.