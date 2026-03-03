Право на страховую пенсию в 2026 году получат женщины после 59 и мужчины после 64 лет

В 2026 году право на пенсию на общих основаниях получат женщины по достижении 59 лет и мужчины по достижении 64 лет. Обязательными условиями являются наличие 15 лет страхового стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент не ниже 30. Об этом сообщил сайт «СтальМедиа» со ссылкой на отделение Социального фонда России по Кемеровской области.

Право на более ранний выход на пенсию сохраняется за определенными категориями граждан, например, педагогическими работниками (при стаже от 25 лет), многодетными матерями и другими льготными категориями. Для учителей действует правило: выход на пенсию возможен через пять лет после приобретения необходимого спецстажа.

Для уточнения даты выхода на пенсию и предварительного расчета выплат гражданам рекомендуется обращаться в клиентские службы СФР. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие стаж, обучение и наличие детей.