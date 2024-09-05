Правнук Достоевского умер в Петербурге

В Санкт-Петербурге на 80-м году жизни умер правнук Федора Достоевского

Правнук русского писателя Федора Михайловича Достоевского умер в возрасте 79 лет. Дмитрий Андреевич Достоевский скончался в Санкт-Петербурге 4 сентября, сообщили родные на его странице во «ВКонтакте» .

«Дорогие друзья, друзья друзей и подписчики Дмитрия Андреевича! Сегодня не стало нашего дедушки», — указали в публикации.

Близкие правнука писателя попросили помолиться о нем и поблагодарили тех, кто следил за жизнью родственника Достоевского.

Дмитрий Достоевский родился в 1945 году. Сменил около двух десятков профессий, а потом стал вагоновожатым: водил трамвай на маршруте № 34. Часть его проходила по местам «Петербурга Достоевского».

Правнук Достоевского жил у метро «Кировский завод». После выхода на пенсию начал активно вести соцсети. На страницу родственника русского классика подписаны почти 10 тысяч человек. У него остались сын, внук и внучки.