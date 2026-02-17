Правительство РФ утвердило Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации

Документ определяет девять обязательных товарных рынков, сформированных согласно соответствующим сферам экономики Национального плана развития конкуренции на 2026-2030 гг., на которых регионами должны быть реализованы мероприятия по развитию конкуренции.

Стандарт развития конкуренции предусматривает разработку и утверждение региональных «дорожных карт» по содействию развитию конкуренции на ближайшие 5 лет органами государственной власти субъектов РФ.

Внесенные изменения также определяют перечень действий, которые рекомендованы для развития товарных рынков, и расширяют полномочия региональных органов государственной власти, отвечающих за развитие конкуренции.

Работа по утверждению региональных «дорожных карт», подготовленных в соответствии со Стандартом развития конкуренции, должна быть завершена до 1 мая 2026 года.