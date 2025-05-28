Правительство РФ сообщило о завершении реставрации Консерватории в Петербурге

В Северной столице завершили реставрацию Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, и здание готово к открытию. Студенты смогут вернуться в учебные аудитории уже 1 сентября, а летом учреждение культуры вновь примет концерты. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург » со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ.

Реставраторы потратили на обновление здания три года — работы закончились раньше запланированных сроков. Специалисты вернули фасадам и интерьерам исторический облик: восстановили оригинальный цвет стен и роспись домовой церкви, выполненную в конце XIX века. Новые купола из стекла и алюминия увеличили общую площадь Консерватории до 31 864 квадратных метров.

Большой зал имени Рубинштейна, вмещающий 1100 зрителей, оснастили современными технологиями переменной акустики. Это позволит в одном пространстве исполнять произведения разных жанров — от оперы до современных композиций, добавил «Петроград».