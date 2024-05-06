Правительство поддержит бизнес в Белгородской области | 360°

Общество 06 мая 2024, 10:49 Правительство поддержит бизнес в Белгородской области Кабмин направит 500 млн руб Белгородской области на поддержку бизнеса РИА «Новости»

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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 миллионов рублей Белгородской области на поддержку индивидуальных предпринимателей и организаций. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Направить 500 миллионов рублей в Белгородскую область на поддержку индивидуальных предпринимателей и организаций», — указали в распоряжении премьер-министра.

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Средства на эти цели выделят из резервного фонда кабмина. Представители бизнеса с их помощью смогут получить субсидии на компенсацию расходов по налогу на прибыль и отсроченным платежам за страховые взносы.

Отсрочку по этим платежам работающим в Белгородской области индивидуальным предпринимателям и организациям предоставили еще в 2023 году. Право на нее получили пострадавшие от украинских обстрелов предприятия.

Ранее стало известно, что в граничащих с Украиной регионах введут свободную экономическую зону.