Правительство поддержит бизнес в Белгородской области | 360°

06 мая 2024, 10:49
Правительство поддержит бизнес в Белгородской области
Кабмин направит 500 млн руб Белгородской области на поддержку бизнеса
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 миллионов рублей Белгородской области на поддержку индивидуальных предпринимателей и организаций. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
«Направить 500 миллионов рублей в Белгородскую область на поддержку индивидуальных предпринимателей и организаций», — указали в распоряжении премьер-министра.
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Средства на эти цели выделят из резервного фонда кабмина. Представители бизнеса с их помощью смогут получить субсидии на компенсацию расходов по налогу на прибыль и отсроченным платежам за страховые взносы.
Отсрочку по этим платежам работающим в Белгородской области индивидуальным предпринимателям и организациям предоставили еще в 2023 году. Право на нее получили пострадавшие от украинских обстрелов предприятия.
Ранее стало известно, что в граничащих с Украиной регионах введут свободную экономическую зону.
Россия
Бизнес
Михаил Мишустин
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