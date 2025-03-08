Сегодня 11:30 Правильный тыл имеет значение. Финдиректор, ставшая пчеловодом — о своей формуле успеха Пчеловод Губакина: невозможно покорять вершины без могучей силы за спиной 0 0 0 Эксклюзив

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Формула успеха

В 26 лет Мария Мыльникова работала финансовым директором крупной управляющей компании и считала себя убежденной карьеристкой. Но, встретив мужа и родив первенца, она полностью изменила жизнь. Сегодня Мария, ставшая Губакиной, воспитывает четверых детей и занимается пчеловодством. О бизнесе и пользе натуральных продуктов она рассказала ведущей программы 360.ru «Формула успеха» Елене Кононовой.

Дело семейное Выбор сферы бизнеса, казалось бы, был предопределен с рождения: пчеловодством занимались пять поколений ее семьи. Но сначала она делала карьеру в сфере финансов и вообще не думала о семье и детях. «Я нанимала психолога, я очень много работала над собой. В тот момент не понимала, что это все глупости — по психологам бегать, но деньги позволяли — и я шла. Работала с психологом, пыталась себя убедить, что да, надо замуж», — рассказала она. При этом, встретив своего будущего мужа Михаила, наша героиня поняла, что он очень похож на ее отца в молодости. Сам Михаил легко нашел общий язык с тестем. «Когда я с ней познакомился, подумал: „Блин, было бы неплохо такого батю иметь“», — рассказал он. В какой-то момент, уже став матерью, Мария поняла, что ей скучно без тяжелой работы. Но возвращаться в офис ей уже не захотелось. Она стала ездить к отцу на пасеку — и это стало настоящей находкой. В 2021 году отец отправил ее в «Школу фермера», а спустя год она получила грант «Агростартап».

Органические продукты Когда Губакина занялась фермерством, она начала всерьез задумываться о собственном питании. Ей понравилось разбираться в процессах и понимать, что именно она ест. «Когда потребляешь фермерский продукт, ты кушаешь не просто еду. Масс-маркет обезличивает любой продукт. Когда кушаешь фермерский, ты одновременно исцеляешься. Потому что ты знаешь, кто это сделал и что это полезно», — рассказала Мария. Она добавила, что крем ее производства в случае необходимости можно даже употреблять в пищу, поскольку там нет никаких несъедобных компонентов. «Я не пытаюсь бороться с морщинами, цветом кожи, еще чем-то. Нет, я просто хочу, чтобы мне было комфортно», — рассказала наша героиня. В жизни Мария почти не пользуется ни косметикой, ни парфюмерией, ни бижутерией. Она призналась, что на любом мероприятии у нее должна быть возможность умыться. Хлеб Губакины пекут сами, муку им поставляет знакомый мельник. Мария сама готовит закваску, ставит на сутки опару, потом замешивает тесто и запекает. Дети помогают родителям в работе. Старший сын Губакиных уже умеет делать рамки и окуривать пчел.

Спорт Несмотря на рабочие и семейные нагрузки, наша героиня находит время для занятий спортом. Большую часть жизни она занималась контактными видами, например тайским боксом. «Почему не йога? Я не знаю. Слушайте, дело в том, что я считаю, что вид спорта очень часто зависит от склада характера. Я не могу, я на йоге нервничаю и засыпаю», — рассказала она. Все четверо Губакиных-младших занимаются биатлоном — причем, несмотря на разницу в возрасте, в одной группе. Кроме того, они ходят в воскресную школу, играют на музыкальных инструментах и поют.

Общественная работа Жизнь Губакиной многогранна и насыщенна. Сегодня она может трудиться в поле или принимать гостей на пасеке, а завтра — уже ехать на мероприятие в Дом правительства, сельскохозяйственную конференцию или лекцию. Она входит в Совет Московского крестьянского союза и Комитет по работе с сельхозпроизводителями при Торгово-промышленной палате. Активно сотрудничает Мария и с региональным отделением Союза женщин России. «Любая общественная организация — это сгусток активных людей с позицией. Согласны, что в какой-либо союз не будет вступать человек, которому ничего не надо? Соответственно, это активные женщины. И когда в эфир рядом с этими женщинами говоришь какую-то идею — она в момент обрастает деталями, и все, можно уже проект в дело запускать», — рассказала наша героиня.

Своей формулой успеха Губакина назвала окружение — при этом не только мужа и отца. «Вся наша семья держится на трех китах. Это у нас три бабушки: баба Катя, баба Лана, баба Нина. Три наши бабули, на которых реально все держится. Потому что как бы мы могли идти в бой и покорять какие-то вершины, если бы у нас за спиной не было такой могучей силы», — рассказала она. Фермерство для Марии стало больше, чем работой — образом жизни. Она нашла свое призвание, создав яркий, интересный и красивый быт.