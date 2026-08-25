Правила оказания платных медуслуг изменятся с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать новые правила оказания платных медицинских услуг. Постановление правительства появилось на сайте опубликования правовых актов , документ заменит действующие правила и будет работать до 2031 года.

Одно из главных изменений — переход части договоров в цифровой формат. Пациент сможет оформить соглашение через сайт или приложение клиники, а также информационные системы. Договор начнет действовать после согласия пациента либо внесения им первой оплаты.

После оплаты клиника не сможет самостоятельно менять условия договора или стоимость услуг. При этом документы для пациентов сократят: часть подробной информации о методах лечения, рисках и результатах будут предоставлять по запросу.

Новые правила также упростят оформление дополнительных медицинских услуг. Вместо отдельного полноценного договора клинике достаточно получить согласие пациента после его предупреждения о стоимости и характере процедуры.

Отдельные положения касаются анонимного лечения и договоров, которые заключают представители пациентов. Кроме того, медицинские организации должны передавать сведения об оказанных платных услугах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Таким образом, пациентам станет доступно больше способов оформить платное лечение дистанционно, а медицинским организациям придется обновить договоры и порядок работы с документами.

Ранее кабмин решил выделить более миллиарда рублей на приобретение машин скорой помощи.