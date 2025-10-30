Pravda.Ru: рычание собаки зачастую служит не проявлением агрессии, а способом сообщить о страхе

Рычание собаки зачастую служит не проявлением агрессии, а способом сообщить о страхе, боли или дискомфорте. Игнорирование этого сигнала может привести владельца к неожиданному укусу, предупреждают эксперты. Об этом написала Pravda.Ru .

Звук рычания — важный элемент собачьего языка, который помогает питомцу устанавливать границы. Он может сигнализировать о защите ресурсов, боли, перегрузке или реакции на пугающие раздражители. Важно отличать игровое рычание щенков от оборонительного по мимике и позе: расслабленное тело и виляющий хвост указывают на игру, сообщило «АБН24».

Наказывать собаку за рычание нельзя, это лишает ее возможности предупредить о своем состоянии. В будущем питомец может перейти к укусу без предварительных сигналов. Вместо наказания следует сохранять спокойствие, предоставить собаке пространство и выяснить причину ее поведения.