Pravda.Ru: карликовый сорт шелковицы можно вырастить дома

Шелковица, известная также как тутовник, обладает всеми качествами суперфуда благодаря насыщенному составу с витаминами и минералами. Карликовый сорт дерева можно вырастить в домашних условиях, сообщила Pravda.Ru.
Эксперты посоветовали обратить внимание на сорта Morus rotundiloba и Charlotte Russe. Они не вырастают выше 1,5 метра и идеально подходят для балкона или небольшого зимнего сада.
Для рассады необходимо подготовить горшок объемом от 30 литров с дренажными отверстиями и заполнить его почвой с добавлением компоста. Нужно выбрать место, где куст будет получать солнечный свет минимум шесть часов в день. Важно не забывать про регулярный полив и подкормку удобрениями в период роста, добавил «7Дней.ru».
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