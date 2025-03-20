Pravda.Ru: карликовый сорт шелковицы можно вырастить дома

Шелковица, известная также как тутовник, обладает всеми качествами суперфуда благодаря насыщенному составу с витаминами и минералами. Карликовый сорт дерева можно вырастить в домашних условиях , сообщила Pravda.Ru.

Эксперты посоветовали обратить внимание на сорта Morus rotundiloba и Charlotte Russe. Они не вырастают выше 1,5 метра и идеально подходят для балкона или небольшого зимнего сада.

Для рассады необходимо подготовить горшок объемом от 30 литров с дренажными отверстиями и заполнить его почвой с добавлением компоста. Нужно выбрать место, где куст будет получать солнечный свет минимум шесть часов в день. Важно не забывать про регулярный полив и подкормку удобрениями в период роста, добавил «7Дней.ru».