Pravda-nn.ru: сборщик заказов может получать до 8 тысяч рублей за смену

Подработка — популярный тренд на рынке труда. Компании активно ищут временных сотрудников, чтобы эффективнее закрывать потребности в кадрах. Об этом заявил директор «Авито Подработки» Сергей Яськин в беседе с Pravda-nn.ru .

Средняя зарплата по вакансиям с подработкой в Нижегородской области составила 57 600 рублей в месяц, увеличившись на 2% по сравнению с прошлым годом. Уровень выплат зависит от количества отработанных смен и часов, должности и сферы деятельности.

«Например, на каких-то складах есть сдельная оплата труда. Сколько раз ты „пикнул“ товар, коробку, столько денег и получил», — пояснил эксперт.

Самые высокооплачиваемые подработки в регионе предлагают в сферах ремонта, строительства, логистики и грузоперевозок. Например, сборщик заказов на складе может заработать от семи до восьми тысяч рублей за 12-часовую смену.