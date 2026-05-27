Pravda-nn.ru: при выборе лагеря для детей стоит использовать официальный реестр организаций отдыха

Скоро начнется новый сезон в детских лагерях, однако не все организации соответствуют необходимым критериям безопасности. Родителям важно знать, на что обратить внимание при выборе лагеря, сообщила pravda-nn.ru .

При выборе учреждения необходимо использовать официальный реестр организаций отдыха и оздоровления детей в регионе.

«Если организатор лагеря хочет качественно предоставить услугу, значит, он войдет в реестр. Он получит все разрешительные документы, это будет спокойнее и для него как для юридического или физического лица», — отметила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков нижегородского Управления Роспотребнадзора Алла Агапова.

Лагеря включаются в реестр только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Этот документ выдается после ежегодной тщательной экспертизы, включая проверки питьевой воды и продуктов питания, условий проживания и наличия клещей на территории.