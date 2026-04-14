Pravda-nn.ru: чтобы стать донором костного мозга, нужно сдать анализ на генетический «профиль»

Доноры костного мозга — это люди, которые дают шанс на выздоровление тем, кто страдает от тяжелых заболеваний крови, иммунной системы или наследственных патологий. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток необходима пациентам с лейкозами, лимфомами, апластической анемией и другими серьезными заболеваниями. Об этом сообщила pravda-nn.ru .

Шансы найти генетическое совпадение донора с пациентом невелики — от одного к 10 тысячам до одного к 100 тысячам. Даже родные братья и сестры совместимы лишь в 25% случаев. В России регистр доноров костного мозга значительно меньше, чем в некоторых других странах, что усложняет поиск.

Чтобы стать потенциальным донором, нужно пройти анализ, который определяет генетический «профиль» иммунной системы (HLA-антигены). Эти данные вносят в регистр. Когда пациент нуждается в трансплантации, система автоматически ищет донора с подходящим HLA-генотипом.