Пранкер Лексус: в деятельности пранкеров, в отличие от мошенников, нет корыстных составляющих
Пранкер Лексус (Алексей Столяров) в эфире радио Sputnik рассказал, что его деятельность отличается от действий мошенников отсутствием «корыстной составляющей».
По его словам, важную информацию часто удается добыть только в разговорах с собеседниками, которые не всегда этичны.
«Иначе, кроме такого способа, ее было бы невозможно добыть. Никто же не будет признаваться, что думает на самом деле», — пояснил он.
Лексус уверен, что никто уже давно не соблюдает журналистскую этику. При этом он согласен с тем, что в классическом варианте его деятельность не соответствует журналистской этике.