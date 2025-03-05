Пранкер Лексус: в деятельности пранкеров, в отличие от мошенников, нет корыстных составляющих

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) в эфире радио Sputnik рассказал, что его деятельность отличается от действий мошенников отсутствием «корыстной составляющей».

По его словам, важную информацию часто удается добыть только в разговорах с собеседниками, которые не всегда этичны.

«Иначе, кроме такого способа, ее было бы невозможно добыть. Никто же не будет признаваться, что думает на самом деле», — пояснил он.

Лексус уверен, что никто уже давно не соблюдает журналистскую этику. При этом он согласен с тем, что в классическом варианте его деятельность не соответствует журналистской этике.