PR-саммит для руководителей НКО прошел в усадьбе «АиФ»

Новое инициативное направление под названием «PR-акселератор: Формула успеха», поддержанное Фондом президентских грантов, представляет собой курс лекций и практических занятий от специалистов в области журналистики, PR и маркетинга, ориентированный на сотрудников НКО. Об этом сообщил aif.ru.

На сайте проекта доступно 25 видеолекций, а также 100 представителей НКО прошли практикум, в рамках которого подготовили по пять материалов для эффективного продвижения своих инициатив и событий в информационном пространстве.

Завершение ghjtrnf «PR-акселератор: Формула успеха» ознаменовалось проведением PR-саммита, который состоялся 19 июля в усадьбе «АиФ». На пленарной сессии мероприятия обсуждалась важная тема: «Формула успеха: значение некоммерческого сектора как катализатора экономического роста. Продвижение социально значимого контента: взаимодействие государства, медиа и НКО как факторы развития».

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