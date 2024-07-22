Новое инициативное направление под названием «PR-акселератор: Формула успеха», поддержанное Фондом президентских грантов, представляет собой курс лекций и практических занятий от специалистов в области журналистики, PR и маркетинга, ориентированный на сотрудников НКО. Об этом сообщил aif.ru .

На сайте проекта доступно 25 видеолекций, а также 100 представителей НКО прошли практикум, в рамках которого подготовили по пять материалов для эффективного продвижения своих инициатив и событий в информационном пространстве.

Завершение ghjtrnf «PR-акселератор: Формула успеха» ознаменовалось проведением PR-саммита, который состоялся 19 июля в усадьбе «АиФ». На пленарной сессии мероприятия обсуждалась важная тема: «Формула успеха: значение некоммерческого сектора как катализатора экономического роста. Продвижение социально значимого контента: взаимодействие государства, медиа и НКО как факторы развития».