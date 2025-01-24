Соосновательница агентства Be Yellow и PR-менеджер Хейли Найт поделилась своими наблюдениями о том, как манера держать стакан с кофе может отражать черты характера человека. Ее комментарий опубликовал Daily Mail, сообщил сайт therussiannews.ru .

По словам эксперта, если человек предпочитает нести два стакана кофе в руках без подставки, это свидетельствует о его простой, сдержанной и практичной натуре. Открытая чашка, которую держат в одной руке, указывает на бунтарский дух и стремление к самовыражению. Выбор одной емкости в подстаканнике говорит о желании подчеркнуть свою независимость и уверенность в себе.

Ношение двух закрытых стаканов в подставке характерно для тех, кто склонен к замкнутости и осторожности. А тот, кто держит один стакан в приподнятой и согнутой руке, демонстрирует спокойствие и уверенность в своих силах, заключила Найт.