Реклама представляет собой глубокое исследование поведения целевой аудитории, направленное на формирование определенных мыслей и стимуляцию покупки товаров или услуг. О манипуляционных механизмах в рекламе « Газете.ru » рассказала Екатерина Шведова, специалист по рекламе и связям с общественностью.

Одним из основных методов влияния на сознание потребителей эксперт назвала тщательное изучение их предпочтений. Маркетологи собирают данные о поле, социальном статусе, любимых телепередачах и интернет-ресурсах, семейном положении, источниках негативных переживаний, мечтах и целях покупателей. На основе этих сведений создаются рекламные кампании, пояснила Шведова.

По ее словам, техника создания дефицита (предложения с ограниченным сроком действия) тоже относится к эффективным манипуляционным методам. Она играет на страхе упустить возможность, что подстегивает желание совершить покупку. Этот прием широко применяется в программах лояльности брендов, пояснила эксперт.