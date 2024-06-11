PR-эксперт Шашлов: мемы способны укрепить отношения

Желание поделиться со второй половинкой веселым видео, мемом или приколом только укрепляет отношения. Таким образом отправитель «подсвечивает», что подумал именно о вас, когда увидел тот или иной мем, сообщил эксперт по PR и коммуникациям Павел Шашлов в беседе с Life.
По его словам, благодаря подобным сообщениям между пользователями происходит эмоциональная связь и создается дополнительная атмосфера доверия. Сейчас на улице можно увидеть много пар, которые листают ленту в телефоне и смеются над увиденным.
Такое поведение получило модное название пебблинг, отметил Шашлов.