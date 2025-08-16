PR-эксперт Недумова посоветовала учитывать рейтинг при выборе квеста

PR-директор агрегатора «Мир Квестов» Анастасия Недумова поделилась советами по выбору подходящей компании, проводящей приключенческие игры. Об этом сообщило ИА НСН .

Специалист подчеркнула значимость рейтинга квеста, который формируется на основе оценок всех посетителей.

«Если видите, что рейтинг низкий, не нужно бронировать эту локацию. Это самоочистка рынка, конкурентная борьба, в которой слабые проигрывают», — отметила эксперт.

Также Недумова рекомендовала ознакомиться с отзывами. А вот людям младше 18 лет она и вовсе посоветовала отказаться от подобных развлечений, добавил RT.