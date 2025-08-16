PR-эксперт Недумова посоветовала учитывать рейтинг при выборе квеста
PR-директор агрегатора «Мир Квестов» Анастасия Недумова поделилась советами по выбору подходящей компании, проводящей приключенческие игры. Об этом сообщило ИА НСН.
Специалист подчеркнула значимость рейтинга квеста, который формируется на основе оценок всех посетителей.
«Если видите, что рейтинг низкий, не нужно бронировать эту локацию. Это самоочистка рынка, конкурентная борьба, в которой слабые проигрывают», — отметила эксперт.
Также Недумова рекомендовала ознакомиться с отзывами. А вот людям младше 18 лет она и вовсе посоветовала отказаться от подобных развлечений, добавил RT.