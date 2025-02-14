PR-эксперт Морозова: не все отзывы к отелю заслуживают доверия

Руководитель PR-департамента отеля Palmira Garden Юлия Морозова дала советы по выбору отеля. Перед бронированием важно ознакомиться с отзывами, но не все из них заслуживают доверия, отметила эксперт в беседе с РИАМО .

По ее словам, рейтинг гостиницы становится более объективным с увеличением числа комментариев.

«Для более точной оценки полезно изучить отзывы на нескольких платформах», — отметила специалист.

Морозова посоветовала обращать внимание на повторяющиеся комментарии. Так, если многие жалуются на качество уборки или хвалят обслуживание в ресторане, вероятно, это отражает реальное положение дел, добавила газета «Петербургский дневник».