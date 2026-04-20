PR-эксперт Красильникова посоветовала не обсуждать долги и доходы в переписке на старте знакомства

PR-директор сервиса онлайн-знакомств «Мамба» Наталья Красильникова рассказала «Известиям» , что потеря интереса в начале общения часто связана не с отсутствием симпатии, а с ошибками в выборе тем и ведении диалога.

Специалист обратила внимание на темы, которые обычно обсуждаются уже между близкими людьми. Среди них — бывшие партнеры, долги, болезни, семейные травмы, политика.

По словам Красильниковой, на начальном этапе общения люди оценивают комфорт и легкость взаимодействия. Даже нейтральные вопросы могут испортить впечатление, если они звучат как серия проверок. Когда диалог превращается в череду уточнений о работе, доходе или намерениях, у собеседника возникает ощущение допроса, а не живого общения.