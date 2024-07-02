PR-директор Drivee Артем Рабчук посоветовал заказывать такси за 15-20 минут до часа пик

PR-директор компании Drivee Артем Рабчук рассказал, как сэкономить на такси. Важно обращать внимание на факторы, которые диктуют спрос, сообщила радиостанция Sputnik .

Эксперт посоветовал отправляться на работу до 8 часов, так как в этот период начинается самый высокий спрос. Стоит заказывать поездку за 15-20 минут до часа пик, отметил Рабчук.

По его словам, можно попробовать изменить точку подачи или назначения на более удобные для водителя. Некоторые места требуют сложного заезда на территорию.