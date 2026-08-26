Пожилую жительницу Саратовской области наказали за незаконную торговлю самогоном

В городе Ртищево Саратовской области 73-летняя местная жительница была привлечена к уголовной ответственности за незаконную торговлю спиртными напитками. Об этом «СарИнформ» проинформировала пресс-служба региональной прокуратуры.

Правоохранительные органы ранее уже привлекали пенсионерку к административной ответственности: в феврале 2026 года она получила штраф за незаконную продажу алкоголя. Однако это не остановило женщину, и в апреле текущего года она вновь попалась на нарушении закона, продав полтора литра самогона.

В отношении пожилой женщины было возбуждено уголовное дело по статье 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, подвергнутым административному наказанию). На днях состоялся суд, который признал пенсионерку виновной. В качестве наказания нарушительнице был назначен денежный штраф в размере 50 тысяч рублей.