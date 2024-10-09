Пожароопасный сезон завершился в лесах Пермского края

Пожароопасный сезон, который действовал в лесах Пермского края с апреля, наконец завершился. Об этом написал URA.RU со ссылкой на региональное Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Власти вводили пожароопасный сезон на территории 28 лесничеств. Основными причинами пожаров в этом году стали грозы и неосторожное обращение с огнем, написал RT.
Всего в лесах Пермского края было зафиксировано 39 возгораний.
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