Пожароопасный сезон завершился в лесах Пермского края

Пожароопасный сезон, который действовал в лесах Пермского края с апреля, наконец завершился. Об этом написал URA.RU со ссылкой на региональное Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Власти вводили пожароопасный сезон на территории 28 лесничеств. Основными причинами пожаров в этом году стали грозы и неосторожное обращение с огнем, написал RT.

Всего в лесах Пермского края было зафиксировано 39 возгораний.