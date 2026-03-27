Пожароопасный сезон в ХМАО начнется 25 апреля
Пожароопасный сезон в ХМАО начнется 25 апреля и продлится до середины-конца сентября. Об этом написал сайт muksun.fm.
Средняя дата окончания сезона — 14 сентября, наиболее позднее завершение — 16 октября. Средняя продолжительность пожароопасного сезона составляет около 139 дней.
Пик лесных пожаров приходится на июль, а наибольшая вероятность возникновения таких пожаров существует в Кондинском районе и на юге Ханты-Мансийского района.
