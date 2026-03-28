Пожароопасный сезон установят в Тюменской области с 6 апреля
Традиционный сезон повышенной опасности лесных пожаров в Тюменской области начнется 6 апреля. Соответствующее постановление подготовлено правительством области, сообщил nashgorod.ru.
В этот период профильные службы усилят меры по предотвращению лесных и природных возгораний. Региональная база авиационной и наземной охраны лесов будет осуществлять мониторинг ситуации как с земли, так и с воздуха, а сотрудники департамента гражданской защиты — контролировать соблюдение правил пожарной безопасности в городах и районах.
Посещать леса гражданам пока не запрещено — такие ограничения вводятся только после объявления особого противопожарного режима. Тем не менее, уже сейчас важно соблюдать меры предосторожности и не допускать действий, способных привести к масштабным пожарам.