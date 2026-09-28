Пожарные ликвидировали четыре пожара в Пензенской области за сутки

За сутки пожарно-спасательные подразделения Пензенской области ликвидировали четыре пожара, сообщили «Пенза-пресс» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В селе Казачья Пелетьма Лунинского района на улице Советской сгорели деревянный дом (60 кв. м) и хозяйственная постройка (90 кв. м). Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.

В селе Иванырс того же района на улице Красноармейской горели постельные принадлежности и мебель в частном доме. Предположительно, причиной стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Дважды за сутки огнеборцы тушили возгорания мусора, которые также, по предварительным данным, произошли из-за неосторожного обращения с огнем.

Помимо этого, пожарно-спасательные подразделения четыре раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП.