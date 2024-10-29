Пожар с пострадавшим и 24 ДТП зафиксировали в Туле за минувшие сутки

За прошедшие сутки на территории Тулы произошли 24 дорожно-транспортных происшествия и один пожар, в результате пострадал один человек. Об этом пишет сайт «ТСН 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По опубликованным данным, специалисты также зафиксировали один случай аварийного отключения электричества. Всего Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Тулы обработала 1 895 обращений местных жителей за последние 24 часа. Спасатели сделали шесть выездов на вызовы граждан.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте