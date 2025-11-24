Повышение НДС в России связали с ростом цен на услуги салонов красоты и клиник эстетической медицины

С 2026 года в России увеличится ставка НДС с 20% до 22%, а также поэтапно снизится порог освобождения от налога для бизнеса с 60 млн до 10 млн рублей. Эти изменения скажутся на бьюти-индустрии, предсказывает основатель сети клиник «Абрикосик» Константин Гонке в беседе с Life.ru .

Повышение НДС приведет к росту цен на услуги салонов красоты и клиник эстетической медицины. По оценкам, цены могут увеличиться на 15–25%. Это затронет всю цепочку создания стоимости — от производителей косметики и оборудования до конечных потребителей.

Особое давление окажет снижение порога освобождения от НДС для пользователей упрощенной системы налогообложения. Это затронет большинство средних салонов красоты, которые ранее не платили налог. Клиенты среднего класса могут начать переходить к самозанятым мастерам, чьи услуги останутся на 20–30% дешевле.

Основатель сети клиник «Абрикосик» Константин Гонке подчеркнул: «Повышение НДС станет испытанием на прочность, в первую очередь, для средних салонов красоты и эстетических клиник».

Бьюти-бизнесу в России предстоит выбрать между сокращением фонда оплаты труда, повышением операционной эффективности или прямым повышением цен. В выигрыше окажутся крупные сети, способные договариваться о лучших условиях с поставщиками, а также узкие нишевые специалисты с лояльной клиентской базой.