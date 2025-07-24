Повторную дезинсекцию популярных природных зон от клещей проведут в Красноярске

Сегодня, 24 июля, в Красноярске началась повторная дезинсекция популярных природных зон от клещей. Акцент сделан на профилактике укусов насекомых и снижении риска инфекционных заболеваний, написал сайт prmira.ru .

Территории, подлежащие обработке, включают экопарки «Гремячая грива» и «Юдинская долина», смотровую площадку на Николаевской сопке, восточный вход на природный парк «Столбы», лестницу на Торгашинском хребте и зону отдыха «Серебряный лог». Администрация парков просит туристов и жителей временно воздержаться от посещения этих мест в день обработки и на следующий день.

В текущем сезоне в Красноярском крае зарегистрировано более 13 тысяч случаев укусов клещей, из которых выявлено 268 инфицированных клещевыми заболеваниями, включая 135 случаев заболевания вирусным энцефалитом.