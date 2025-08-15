Повар Тарасова отметила, что снятие пены при варке мяса помогает сохранить прозрачность бульона

Шеф-повар Наталия Тарасова в беседе с сайтом mk.ru рассказала, зачем необходимо удалять пену во время приготовления мясного бульона.

«Если варите мясо, то при закипании обязательно появится пена. Пена – это свернувшийся белок. Если его не убрать, то бульон будет мутным, противные белые хлопья будут плавать в бульоне», — пояснила кулинар.

Тарасова добавила, что если процесс снятия пены упущен, ситуацию можно исправят исправить, добавив небольшое количество холодной воды обратно в кастрюлю. Это позволит белковой пене подняться повторно, и удалить ее станет проще.

Таким образом, удаление пены — простой способ сохранить прозрачность и эстетичный внешний вид блюда, подчеркнула повар.