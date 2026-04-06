Повар Сырников предложил уникальные рецепты с пикшей для высокой кухни

Повар и историк русской кухни Максим Сырников поделился с читателями Life.ru интересными рецептами из пикши — рыбы, которая стала доступнее в российских магазинах. Он подчеркнул, что пикша имеет глубокие корни в русской кулинарной традиции и испокон веков ее вылавливали поморы.

Сырников отметил, что пикша — это замечательная рыба, особенно если она свежая и в сезон. Даже замороженная пикша отлично подходит для готовки, ее можно использовать в самых разных рецептах. Из пикши получаются отменные супы, уха, нежные супы-пюре, сытные похлебки и солянки.

Отдельно эксперт выделил использование пикши в выпечке. Ее применяют как начинку для традиционных рыбных пирогов, которые относятся к высокой русской кухне. Такие изделия готовят на основе ржаного или пшеничного теста. В начинку часто добавляют лук — как зеленый, так и репчатый. По словам повара, пикша идеально подходит для подобных рецептов благодаря своему вкусу и структуре.

Ранее сообщалось, что в российском оптовом сегменте пикша стала лидером по снижению стоимости. За год ее цена заметно уменьшилась и достигла примерно 350 рублей за килограмм. За последние 12 месяцев падение цены оказалось еще более значительным — на 17,5%.