Повар Иваненко: урожай крыжовника можно замариновать

Урожай крыжовника можно заморозить или замариновать. Потом заготовку нередко используют как добавку к блюдам из мяса, рассказала повар Татьяна Иваненко, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, на 400 граммов ягод нужно взять 400 миллилитров воды, одну чайную ложку соли, две чайные ложки сахара, специи и уксус. На дно банки идут кориандр, сушеный чеснок, перец, потом она заполняется крыжовником и заливается кипятком.

Кроме того, замариновать можно и красную смородину, для этого идеально подойдут ранние сорта.