Повар и продавец вошли в топ самых дефицитных профессий Тульской области

Аналитики портала hh.ru определили наиболее востребованных специалистов в Тульской области по итогам июля 2026 года. Наименьшая конкуренция зафиксирована среди работников сферы общественного питания и торговли, сообщил сайт «ТСН24» .

Меньше всего резюме на одну вакансию (всего 1,2) оказалось у поваров, пекарей и кондитеров. При этом медианная предлагаемая зарплата в этой сфере составляет 65,7 тысячи рублей с вилкой предложений от 50,4 до 102,7 тысячи.

Аналогичный показатель конкуренции — 1,2 резюме — наблюдается у продавцов-консультантов и кассиров, где медианный доход равен 63,4 тысячи рублей.

Третье место заняли врачи: на одну позицию претендуют 1,3 кандидата при медианной зарплате в 100 тысяч рублей. Также в число дефицитных кадров региона попали директора магазинов и администраторы торговых залов.