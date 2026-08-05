Потребуется теплая вода. Как правильно поливать огурцы в августе

В августе огурцы необходимо поливать раз в три-четыре дня, или даже раз в неделю. Об этом 360.ru рассказала агроном Елизавета Тихонова.

Она призвала следить за влажностью почвы и брать для полива растений только теплую воду.

«Поливать нужно не каждый день, а хотя бы через раз в три-четыре дня, можно раз в неделю. Огурцы при этом активизируются: они как бы сначала чувствуют, что вот-вот погибнут, а потом вы даете хороший, мощный полив, теплой водой, и запускается сразу плодоношение», — объяснила она.

По ее словам, огурцам требуется очень много воды, а также внесение предохраняющих от болезней средств и стимуляторов. Агроном рекомендовала удалять все нижние старые листья и боковые побеги, чтобы на них не скапливались вредные микроорганизмы. Подробнее об уходе за огурцами читайте в материале 360.ru.