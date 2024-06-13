Потребительский эксперт Борисов призвал проявлять осторожность при покупках на ярмарках и рынках

Покупки на ярмарках и рынках, как правило, безопасны, но не стоит забывать и про элементарную осторожность. Об этом Newsinfo.Ru рассказал председатель Совета по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

Он объяснил, что для торговли на подобных точках продавцы должны получить специальное разрешение. И в столице и крупных городах без них попасть на рынок невозможно.

«Для продажи своей продукции им необходимо подать электронную заявку и подтвердить наличие товара и его происхождение. Что касается Москвы и тех мест, где официально организована торговля, тут я не вижу никакой проблемы с происхождением товара», — отметил эксперт.

Он добавил, что в любом случае нельзя забывать про правила безопасности. Продукты не должны вызывать сомнений в их качестве и свежести, передала «Вечерняя Москва».