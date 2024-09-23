Потепление придет в Свердловскую область к концу сентября

В Свердловской области в конце текущего месяца ожидается очередное потепление. С 26 сентября столбики термометров будут показывать до +19 градусов. Об этом Telegram-каналу «Погода в Екатеринбурге» сообщил синоптик Алексей Пулин, написал Ura.ru.
В северной части антициклона на территорию региона поступит теплый воздух, который сохранится до конца месяца, пояснил специалист. При этом он предупредил, что на этой неделе погода будет оставаться достаточно прохладной. Арктическая воздушная масса будет сопровождаться порывистым ветром и осадками.
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