Потепление придет в Нижний Тагил в выходные дни

В Нижнем Тагиле на выходные, 14 и 15 марта, ожидается мягкая погода с температурой воздуха до +8 градусов. В субботу, 14 марта, столбик термометра поднимется до +4 градусов, а ночью опустится до +2 градусов. Погода будет облачной, возможны небольшие осадки в виде дождя и гололед на дорогах, написал сайт tagilcity.ru .

В воскресенье, 15 марта, воздух прогреется до +7 градусов, а во второй половине дня температура поднимется до +8 градусов. Небо будет малооблачным, осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +1 градуса.

В условиях гололеда и риска падения важно соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется выбирать обувь с нескользящей подошвой, использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с шипами. Передвигайтесь осторожно, мелкими шагами, старайтесь ставить ноги на землю всей ступней и держите руки свободными для поддержания равновесия.