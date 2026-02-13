Потепление и снегопады спрогнозировали в выходные в Прикамье

В предстоящие выходные в Пермском крае ожидается изменение погоды — потепление и сильные снегопады. О погодных условиях на ближайшие дни сообщил специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в интервью URA.RU .

По словам синоптика, в субботу, 15 февраля, в Прикамье возможно повышение температуры воздуха до -3 градусов.

«В субботу, 15 февраля, в Прикамье ожидается потепление. Температура воздуха может подняться до -3 градусов. На севере региона в этот день могут пройти снегопады», — сообщил Шихов.

