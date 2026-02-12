Потепление и снегопад ожидаются в Тюмени с 12 по 18 февраля

Жителей Тюменской области ожидает необычная погода на предстоящей неделе. Согласно информации с метеорологического ресурса Gismeteo, в регионе прогнозируется повышение температуры до положительных значений, сообщил сайт URA.RU .

«К понедельнику, 16 февраля, столбики термометров поднимутся до нулевой отметки, а на следующий день и преодолеют ее», — отметили специалисты.

Во вторник, 17 февраля, температура воздуха днем составит +1 градус. Потепление продлится всего три дня и начнется с пятницы, 13 февраля. В течение всего периода ожидаются осадки, а также усиление ветра — его скорость будет достигать 12 метров в секунду.