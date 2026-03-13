Потепление и ясная погода ожидают жителей Татарстана в ближайшие дни
Уже в ближайшие дни в Татарстане станет ощутимо теплее: дневная температура превысит отметку +8 градусов. Ожидается приток теплого воздуха с Атлантики, обеспечивающего комфортную весеннюю погоду, сообщил сайт Inkazan.ru со ссылкой на представителей Гидрометцентра республики.
Как отметили синоптики, среднесуточные показатели превышают многолетнюю норму на 4-5 градусов. Несмотря на постепенное повышение температур, возможны небольшие утренние заморозки и появление гололедицы на дорогах.
Самый теплый день на предстоящей неделе — суббота, 14 марта, когда столбик термометра покажет +7 градусов. Метеорологи уверены, что климатическая весна официально наступила, несмотря на продолжительный снежный покров.