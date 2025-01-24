Потепление до +6 градусов придет в Калининград в выходные дни
Жителям Калининграда предсказали наступление теплой погоды. В пятницу, 24 января, в городе установится плюсовая температура. Днем термометр покажет +4 градуса, а ночью — +1 градус, написало «АБН24».
В субботу, 25 января, температура повысится до +6 градусов днем и +3 градусов ночью. Прогнозируется дождливая погода, южный ветер будет дуть со скоростью четыре метра в секунду.
В воскресенье, 26 января, дневная температура достигнет +5 градусов, а ночная останется на уровне +2 градусов. Ветер сменится на северо-восточный, его скорость составит один метр в секунду.
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