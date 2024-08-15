Потепление до +27 градусов придет в Петербург 16 августа

Повышение температуры до +27 градусов ожидает жителей Санкт-Петербурга в предстоящую пятницу, 16 августа. Воздух прогреется до по-настоящему летних значений, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сообщил «ФедералПресс».

По прогнозам синоптика, в ближайшие дни погоду в городе будет определять гребень антициклона. Столбики термометров в Петербурге поднимутся до +27 градусов, в Ленобласти будет еще теплее. Дождей в ближайшее время не ожидается.

Леус также отметил, что на этих выходных температура чуть понизится. Теплая погода установится в Петербурге до 23 августа.