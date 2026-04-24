Потепление до +27 градусов ожидается в Новосибирской области в выходные

В Новосибирской области заканчивается период похолодания, и в регион возвращается теплая погода. Об этом сообщил сайт atas.info .

По данным сервисов «Яндекс.Погода» и «Гисметео», самыми жаркими днями станут ближайшие выходные: в субботу, 25 апреля, температура воздуха днем достигнет +24 градусов, а в воскресенье, 26 апреля, поднимется до +27 градусов, ночью ожидается около +11. Дни будут солнечными и без осадков.

По прогнозу «Гисметео», в субботу будет до +21, а в воскресенье — до +24 днем и +14 ночью. На следующей неделе температура снизится до +16. Синоптики также предупреждают, что май будет дождливым. Апрель 2026 года уже назвали аномально жарким для региона за последние пять лет.