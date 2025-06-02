Посвященный молодежи арт-объект планируют установить в Энгельсе

В городе Энгельс планируется установка арт-объекта, посвященного молодежи. Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение «Клуб „Энгельсская молодежь“». Соответствующий тендер размещен на портале государственных закупок, сообщил телеканал « Саратов 24 ».

Подрядчику предстоит изготовить арт-объект, включающий металлический каркас, на котором будут размещены символы Энгельса и световые конструкции с надписями «ЭНГЕЛЬС», «МОЛОДЕЖЬ», «БУДУЩЕЕ». Размер композиции составит 2,5 метра на 2,5 метра. Объект установят на площади Свободы напротив кинотеатра «Родина».

Работы должны быть завершены до 28 августа. Максимальная сумма, которую готовы выделить на создание и установку объекта из бюджета «Клуба „Энгельсская молодежь“», составляет один миллион рублей.