Пострадавшие в ДТП в ЯНАО дети получат денежную компенсацию от виновника происшествия
В ЯНАО суд обязал местного жителя выплатить денежную компенсацию детям, которые пострадали в ДТП по его вине. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Случай произошел еще в апреле 2023 года возле Аксарки. В результате ДТП двое детей получили тяжелые телесные повреждения.
Суд Приуральского района взыскал с виновника аварии в пользу пострадавших 750 тысяч рублей.
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