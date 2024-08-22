Пострадавшие в ДТП в ЯНАО дети получат денежную компенсацию от виновника происшествия

В ЯНАО суд обязал местного жителя выплатить денежную компенсацию детям, которые пострадали в ДТП по его вине. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на  пресс-службу прокуратуры региона.

Случай произошел еще в апреле 2023 года возле Аксарки. В результате ДТП двое детей получили тяжелые телесные повреждения.

Суд Приуральского района взыскал с виновника аварии в пользу пострадавших 750 тысяч рублей.

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