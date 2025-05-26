«Постньюс» сообщил о смене владельца у бывшей структуры IKEA в России

Компания «Торг», ранее принадлежавшая шведско-нидерландскому бренду IKEA в России, сменила генерального директора. Об этом сообщил « Постньюс ».

Новым руководителем стал Ильханан Авшалумов, заменивший предыдущего управленца Роберта Узилова. Смена произошла спустя 10 дней после решения Арбитражного суда Московской области разрешить компании выплачивать задолженность перед государством частями.

Долги возникли вследствие проведенной нелегальной операции. Соответствующая сумма составляет порядка 9,3 миллиарда рублей. Компания обязана погасить задолженность до конца 2028 года, осуществляя ежемесячные платежи примерно по 289 миллионов рублей.