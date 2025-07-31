«Постньюс»: лишь одна шахта в Кузбассе доступна для трудоустройства

К июлю 2025 года в России накопилось около 100 миллионов тонн нереализованного угля. Из-за этого многие шахты прекратили работу и стали похожи на склады. Об этом сообщил « Постньюс ».

В Кемеровской области рабочие места предлагает лишь одно горнодобывающее предприятие — шахта имени В. Д. Ялевского. Более тысячи специалистов уже потеряли работу в отрасли.

Бывший сотрудник шахты «Спиридоновская», которая находится на грани банкротства, предупредил о негативных последствиях кризиса в будущем. На данный момент в России уже 51 шахта обанкротилась, а компания «Северный Кузбасс» может закрыться.